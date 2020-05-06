МОЗ запроваджує нову систему фінансування медказкладів - Максим Степанов [ Редактировать ]
В Україні знижується добова захворюваність на коронавірус, - констатують в МОЗі. Усього з початку епідемії зафіксовано 12 697 випадків COVID-19, з них - 316 летальні, 13 - за останню добу.
Майже 2 тисячі людей одужали, 256 - напередодні. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він також анонсував запровадження нової системи фінансування медзакладів. За його словами, грошей зараз бракує майже в тисячі лікарень країни.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Дефіцит фінансування спостерігається у 900 лікарня з півтори тисячі. Тобто, більша половина медзакладів отримає менше грошей у 2020, ніж це було у 2019 році. До 1 червня ми запровадимо такі принципи фінансування: МОЗ терміново готує зміни до деяких нормативних актів, яким буде передбачено, що всі заклади, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу отримають фінансування з держбюджету не менше, ніж у 2019 році.
по теме
Коронавірус в Україні: оновлена статистика
У боротьбі з COVID-19 приємний рекорд - за минулу добу одужав 181 українець
МОЗ застерігає: в Україні зафіксували антирекорд заражень COVID-19
Говорити про вихід з карантину зараз недоцільно, - заявив міністр Охорони здоров'я Максим Степанов
В Україні вже більше тисячі людей здолали COVID-19
456 нових випадків коронавірусної хвороби виявлено в Україні минулої доби - на пів сотні більше ніж попередньої. 11 людей померли. Пацієнтів, що одужали - вдесятеро більше. Оновлені дані повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Загальна кількість інфікованих - 9866.
Україною стрімко шириться епідемія коронавірусу
В Україні плюс півтисячі нових випадків зараження Covid-19 за добу
Катастрофічно не вистачає засобів захисту: як українські лікарі борються з епідемією коронавірусу
Чимало закладів медицини буквально виживають за рахунок вітчизняних меценатів та волонтерів. Лікарі навіть звертаються до небайдужих у соцмережах - і це на тлі того, що Кабмін виділив на боротьбу з коронавірусом мільярди гривень