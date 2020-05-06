В Україні знижується добова захворюваність на коронавірус, - констатують в МОЗі. Усього з початку епідемії зафіксовано 12 697 випадків COVID-19, з них - 316 летальні, 13 - за останню добу.

Майже 2 тисячі людей одужали, 256 - напередодні. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він також анонсував запровадження нової системи фінансування медзакладів. За його словами, грошей зараз бракує майже в тисячі лікарень країни.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: