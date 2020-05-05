Когда Верховная Рада восстановит работу: названа точная дата [ Редактировать ]
Верховная Рада восстановит работу, согласно календарному плану, с 18 мая 2020 года. Соответствующее постановление 5 мая зарегистрировал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Проект постановления опубликован на сайте Верховной Рады.
Раде предлагается признать утратившим силу пункт 1 постановления парламента "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина" и с 18 мая перейти к работе в режиме, предусмотренном календарным планом 3 сессии.
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