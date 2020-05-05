Концепции деоккупации Крыма: в МИД раскрыли детали [ Редактировать ]
Во вторник, 5 мая, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине разрабатывают концепцию возвращения оккупированного Россией Крыма под контроль украинской власти. Об этом сообщает "РБК-Украина".
По его словам, он ведет диалог с украинским представителем президента в АР Крым Антоном Кореневичем на тему деоккупации.
По его мнению, Украина должна решать несколько тактических и одну стратегическую задачи.
Тактические задачи. Первая - как мы держим оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Второе - как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третье - какие дополнительные международные инструменты мы можем задействовать для того, чтобы оказывать давление на Россию. И несколько других.
При этом он добавил, что стратегической задачей является способ, каким будет возвращен Крым в Украину.
"Я абсолютно убежден, что это так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет", – отметил Кулеба.
Ранее мы писали о том, что в аннексированном Крыму от коронавируса умер первый человек.
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