В аннексированном Крыму в Сакской районной больнице от сердечной недостаточности умерла женщина с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции сообщила "вице-премьер" оккупационной власти Крыма Елена Романовская.

Женщина 1950 года рождения поступила в больницу 30 апреля с предварительным диагнозом правосторонняя пневмония. Коронавирус у нее подтвердился 2 мая. Она была подключена к аппарату ИВЛ, но спасти ее не удалось.

"У нее большое количество сопутствующих заболеваний: ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет второго типа, ожирение третьей степени, гипертоническая болезнь в третьей стадии. Вот этот полный букет с наложением пневмонии, к сожалению, дал осложнения", - заявила чиновница.

"Предварительно, мы говорим, что, скорее всего, это первая смерть (в Крыму - ред.), которая наступила в данном случае в результате заражения коронавирусной инфекцией", - прокомментировал "глава" Крыма Сергей Аксенов.

За минувшие сутки коронавирус COVID-19 в Крыму подтвержден у 17 человек. Таким образом на территории оккупированного Россией полуострова зарегистрировано 128 случаев. 40 человек уже выздоровели и выписаны из больниц.

Как сообщали "Подробности", министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявило, что на временно оккупированных Россией территориях Украины (на Донбассе и в Крыму) наблюдается стремительный рост заболеваемости COVID-19, однако достоверные факты о числе зараженных тщательно скрываются.