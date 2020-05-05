В аннексированном Крыму от коронавируса умер первый человек [ Редактировать ]
В аннексированном Крыму в Сакской районной больнице от сердечной недостаточности умерла женщина с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции сообщила "вице-премьер" оккупационной власти Крыма Елена Романовская.
Женщина 1950 года рождения поступила в больницу 30 апреля с предварительным диагнозом правосторонняя пневмония. Коронавирус у нее подтвердился 2 мая. Она была подключена к аппарату ИВЛ, но спасти ее не удалось.
"У нее большое количество сопутствующих заболеваний: ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет второго типа, ожирение третьей степени, гипертоническая болезнь в третьей стадии. Вот этот полный букет с наложением пневмонии, к сожалению, дал осложнения", - заявила чиновница.
"Предварительно, мы говорим, что, скорее всего, это первая смерть (в Крыму - ред.), которая наступила в данном случае в результате заражения коронавирусной инфекцией", - прокомментировал "глава" Крыма Сергей Аксенов.
За минувшие сутки коронавирус COVID-19 в Крыму подтвержден у 17 человек. Таким образом на территории оккупированного Россией полуострова зарегистрировано 128 случаев. 40 человек уже выздоровели и выписаны из больниц.
Как сообщали "Подробности", министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявило, что на временно оккупированных Россией территориях Украины (на Донбассе и в Крыму) наблюдается стремительный рост заболеваемости COVID-19, однако достоверные факты о числе зараженных тщательно скрываются.
по теме
На Донбассе и в Крыму скрывают реальные цифры больных коронавирусом
И на Донбассе, и в Крыму наблюдается обострение распространения COVID-19
Когда в Украине завершится пик коронавируса
Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил прогноз
Коронавирус в Украине: что известно на 5 мая
Кроме того, за сутки зафиксировано 366 новых случаев
В Киеве умерших от коронавируса будут хоронить за счет города
По состоянию на 4 мая от коронавируса в Киеве умерли 27 человек. В Украине принят особый протокол захоронения людей, умерших от коронавируса.
COVID-19 в Україні: оновлені дані МОЗ
В Україні 12 331 лабораторно підтверджених заражень COVID-19. 303 людини померли, понад півтори тисячі - одужали. МОЗ фіксує зменшення кількості нових інфікувань: за останню добу - 418