В среду, 6 мая, в правительственном квартале Киева правоохранители усилили меры безопасности во время запланированных массовых акций. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции.

Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство.

Отмечается, что организаторы мероприятий анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции. В связи с этим правоохранители ограничили дорожное движение по отдельным улицам в центре столицы.

В полиции просят автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом этой информации, а организаторов акций и их участников - соблюдать нормы действующего законодательства и карантина, не нарушать общественный порядок.

Ранее мы писали о том, что в Киеве не будут проводить массовые мероприятия 8-9 мая.