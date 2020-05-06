В центре Киева усилили меры безопасности [ Редактировать ]
В среду, 6 мая, в правительственном квартале Киева правоохранители усилили меры безопасности во время запланированных массовых акций. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции.
Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство.
Отмечается, что организаторы мероприятий анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции. В связи с этим правоохранители ограничили дорожное движение по отдельным улицам в центре столицы.
В полиции просят автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом этой информации, а организаторов акций и их участников - соблюдать нормы действующего законодательства и карантина, не нарушать общественный порядок.
Ранее мы писали о том, что в Киеве не будут проводить массовые мероприятия 8-9 мая.
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