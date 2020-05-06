Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в столицу Беларуси Минск на парад 9 мая. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на директорат по вопросам информационной политики Офиса президента.

"В Украине - карантин. Глава государства пока не осуществляет зарубежных визитов", - заявили в Офисе президента.

5 мая президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил на парад ко Дню Победы лидеров других государств бывшего СССР.

Беларусь остается одной из немногих стран Европы, где не вводили карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса. В республике работают магазины, учебные заведения и продолжается футбольный чемпионат.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения призвала власти Беларуси ввести карантин, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции.