Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет отменять военный парад 9 мая в честь 75-летия Победы, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19. Об этом сообщает БелТА.

"Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь", - сказал Лукашенко. И добавил, что некоторые российские политики хотят посетить парад в Минске.

Белорусский лидер добавил, что ознакомился со статистическими данными с подробным анализом по коронавирусу. Смертность от COVID-19 в 5 раз меньше, чем от алкоголя.

"Но что меня поразило - от отравления алкоголем умерли 482 человека. Самоубийств - 470. Уже почти 1 тыс. человек погибли от алкоголя и самоубийств. На пожарах погибли 218 человек. На дорогах за 4 месяца в авариях погибли 163 человека. Утонули 89 человек - почти столько, сколько от разного рода болезней, отягощенных COVID-19", - заявил Александр Лукашенко.

За минувшие сутки в Беларуси число заражений коронавирусом выросло на 877, увеличившись до 16 705 человек, сообщает Минздрав Республики. Скончались два человека. Таким образом, всего умерли 99 пациентов с коронавирусом.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения призвала власти Беларуси ввести карантин, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции.