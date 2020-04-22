ВОЗ призвала Беларусь ввести карантин [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения призвала власти Беларуси ввести карантин, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе ВОЗ.
Соответствующие рекомендации 21 апреля предоставили эксперты ВОЗ, которые ранее посетили Беларусь, чтобы оценить действия власти по противодействию пандемии. В заявлении экспертная группа отмечает "стремительный рост" количества больных COVID-19 в этой стране.
В отличие от европейских стран, Беларусь не закрывала свои границы, не останавливала работу предприятий, магазинов, заведений питания и образования. Также в стране нет запрета на массовые мероприятия, и богослужения на Пасху 19 апреля проходили в обычном режиме.
В ВОЗ советуют власти Беларуси приостановить массовые собрания, в частности религиозные, спортивные и культурные мероприятия, а также ввести карантин по крайней мере для людей, контактировавших с больными COVID-19, а также тех, у кого есть подозрение на заражение.
Кроме того, организация советует властям Беларуси предоставить гражданам возможность для дистанционной работы и учебы, ограничить передвижение людей "без предельной необходимости, особенно для групп риска", а также остановить работу не критичных предприятий.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 22 апреля в Беларуси зафиксировано 6723 случая коронавируса, 55 человек умерли, а 577 выздоровели.
Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает утверждать, что в стране умирают не от коронавируса, а от хронических болезней, а также называет рекомендации ВОЗ по противодействию пандемии "массовым психозом".
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко отказался эвакуировать белорусов из-за рубежа.
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