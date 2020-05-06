Tinder запустит видеочаты уже в 2020 году [ Редактировать ]
Сервис знакомств Tinder запустит видеочаты в приложении уже к середине 2020 года. Об этом сообщает американская компания Match Group, которой принадлежит Tinder.
В Match Group планируют добавить видеочаты и в другие сервисы онлайн-знакомств, в том числе Hinge и OK Cupid.
Нововведения в интернет-компании объяснили увеличением популярности приложений для знакомства на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
В апреле 2020 года среднее число сообщений на всех платформахMatch Group выросло на 27%. Введение видеочатов будет одним из самых значительных нововведений для Tinder за последнее время.
Напомним, что самым популярным мобильным приложением в мире стал TikTok. Молодежный сервис для обмена короткими видео скачали свыше 2 млрд раз по всему миру.
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Приложение TikTоk скачали свыше двух миллиардов раз
По данным аналитиков, TikTok стало самым популярным приложением в мире благодаря пандемии коронавируса, из-за которой люди вынуждены оставаться дома на карантине.
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