Сервис знакомств Tinder запустит видеочаты в приложении уже к середине 2020 года. Об этом сообщает американская компания Match Group, которой принадлежит Tinder.

В Match Group планируют добавить видеочаты и в другие сервисы онлайн-знакомств, в том числе Hinge и OK Cupid.

Нововведения в интернет-компании объяснили увеличением популярности приложений для знакомства на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

В апреле 2020 года среднее число сообщений на всех платформахMatch Group выросло на 27%. Введение видеочатов будет одним из самых значительных нововведений для Tinder за последнее время.

Напомним, что самым популярным мобильным приложением в мире стал TikTok. Молодежный сервис для обмена короткими видео скачали свыше 2 млрд раз по всему миру.