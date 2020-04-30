Приложение для обмена короткими видео TikTok было скачано свыше 2 млрд раз по всему миру. Об этом сообщает Sensor Tower.

К ноябрю 2019 года у приложения было 1,5 млрд загрузок, и только в этом квартале 2020 года его скачали свыше 315 млн раз. По данным аналитиков, TikTok стало самым популярным приложением в мире благодаря пандемии коронавируса COVID-19, из-за которой люди вынуждены оставаться дома на карантине.

Индия является крупнейшим "драйвером" установки TikTok. На эту страну приходится 30,3% от общего числа загрузок. На втором месте Китай - 9,7% загрузок. Замыкают тройку лидеров Соединенные Штаты - 8,2%.

Сервис TikTok - это проект китайской компании ByteDance Technology, которая в 2017 году купила похожее приложение Musical.ly. В TikTok пользователи обмениваются 15-секундными видео, которые похожи на "Истории" в Instagram и Snapchat, но обладают своей неповторимой атмосферой. Лента TikTok состоит из одних только роликов.

40% аудитории TikTok моложе 18 лет, однако среди активных "тиктокеров" встречаются пользователи постарше. Есть среди них и очень серьезные люди. В Украине молодежной соцсетью активнее всего пользуется мэр Киева Виталий Кличко.