"У нас нет полной уверенности в происхождении коронавируса" - Помпео [ Редактировать ]
У США нет полной уверенности относительно происхождения коронавируса COVID-19. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Reuters.
При этом он отметил, что не исключает возможность происхождения коронавируса из лаборатории в китайском Ухане.
"У нас нет уверенности, но есть значительное количество данных о том, что вирус мог произойти из лаборатории. Оба утверждения могут быть верными, я их оба высказывал", - сказал Помпео.
Также он заявил, что в любом случае правительство Китая знало о вирусе и могло предотвратить глобальную пандемию COVID-19.
"Китай мог бы предотвратить гибель сотен тысяч людей во всем мире. Китай мог бы избавить мир от глобального экономического кризиса. У них был выбор, но вместо этого Китай прикрыл вспышку в Ухане", - сообщил Помпео.
Напомним, что Бразилия установила новый анти-рекород заболеваемости COVID-19. По состоянию на вторник, 5 мая, в стране зафиксировано 6 935 новых случаев заболевания коронавирусом и 600 новых случаев смерти. В латиноамериканской стране зарегистрировали 114 715 подтвержденных случаев коронавируса, 7 921 человек умер.
по теме
На авианосце США зафиксировали 777 заражений COVID-19
99% членов экипажа USS Theodore Roosevelt прошли тестирование на коронавирус
В Индии зафиксировали вспышку коронавируса среди полицейских
Сотни индийских полицейских получили положительный результат на коронавирус
ВОЗ не имеет доказательств об искусственном создании вируса COVID-19
Глава программы по чрезвычайным ситуациям в области охраны здоровья отметил, что такие заявления - спекулятивные
"От COVID-19 может умереть до 100 тыс. американцев" - Трамп
Президент США Дональд Трамп изменил свой прогноз по смертности в стране
На борту военного корабля произошла вспышка COVID-19
У моряков из команды ракетного эсминца ВМС США USS Kidd был зафиксирован коронавирус