За минулу добу коронавірус у світі підхопили ще понад 80 з половиною тисяч людей. Найбільше нових випадків - 24 тисячі - виявили у США, відучора там померло понад 2 тисячі осіб.

Анти-рекорд зі смертності від COVID-19 зафіксували в Бразилії - за минулу добу там 600 летальних випадків. Крім того, медики підозрюють, ще півтори тисячі смертей можуть бути пов'язані з коронавірусом.

Тим часом, у Китаї лише два нові випадки зараження за добу. В тамтешніх лікарнях залишаються близько 4 сотень пацієнтів з COVID-19.