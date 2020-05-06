Бразилія встановила новий анти-рекород захворюваності на COVID-19 [ Редактировать ]
За минулу добу коронавірус у світі підхопили ще понад 80 з половиною тисяч людей. Найбільше нових випадків - 24 тисячі - виявили у США, відучора там померло понад 2 тисячі осіб.
Анти-рекорд зі смертності від COVID-19 зафіксували в Бразилії - за минулу добу там 600 летальних випадків. Крім того, медики підозрюють, ще півтори тисячі смертей можуть бути пов'язані з коронавірусом.
Тим часом, у Китаї лише два нові випадки зараження за добу. В тамтешніх лікарнях залишаються близько 4 сотень пацієнтів з COVID-19.
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