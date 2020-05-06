В Житомирской лаборатории с 7 по 9 мая не будут принимать биоматериалы для тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19. Исключение – дети и тяжелобольные пациенты. Об этом говорится в документе за подписью главного санврача области, который оказался в распоряжении LIGA.net.

Такое решение принято потому, что лаборатория загружена на 7-8 дней вперед и у нее нет возможностей для хранения такого объема материала. Санврач просит в дальнейшем обоснованно подходить к забору и направлению материалов для ПЦР-тестирования на коронавирус.

На данный момент в Житомирской области подтверждено 456 случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, что по состоянию на утро 6 мая в Украине зафиксировали 487 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Заражены уже 13 184 украинцев, из них 327 умерли, 2 097 - выздоровели.