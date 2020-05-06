Всемирная организация здравоохранения считает реальным возвращение к жесткому карантину в связи с коронавирусом COVID-19. Об этом на брифинге заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.

По его словам, для предотвращения жестких ограничений необходимо с осторожностью подходить к ослаблению карантинных мер, которое должно происходить в несколько этапов.

"Риск возвращения к полному закрытию остается очень реальным, если страны не будут контролировать переход (от карантина к нормальному образу жизни - ред.) очень осторожно", - сказал Гебреисус.

Он отметил, что лучшей защитой от пандемии является сильная и устойчивая система здравоохранения.

Ранее мы писали о том, что в Сингапуре возросло число зараженных COVID-19.