Риск возвращения жесткого карантина остается реальным - ВОЗ [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения считает реальным возвращение к жесткому карантину в связи с коронавирусом COVID-19. Об этом на брифинге заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.
По его словам, для предотвращения жестких ограничений необходимо с осторожностью подходить к ослаблению карантинных мер, которое должно происходить в несколько этапов.
"Риск возвращения к полному закрытию остается очень реальным, если страны не будут контролировать переход (от карантина к нормальному образу жизни - ред.) очень осторожно", - сказал Гебреисус.
Он отметил, что лучшей защитой от пандемии является сильная и устойчивая система здравоохранения.
Ранее мы писали о том, что в Сингапуре возросло число зараженных COVID-19.
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