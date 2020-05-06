В среду, 6 мая, Министерство здравоохранения Сингапура сообщило о 788 новых случаев заболевания коронавирусом на фоне ослабления карантина. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщается, общее число инфицированных уже достигло 20 198. При этом первого мая в городе-государстве зафиксировали 447 новых коронавирусных инфекций и сообщили о начале ослабления карантина с 12 мая. Тогда власти отчитались о снижении заболеваемости COVID-19.

Также Минздрав Сингапура сообщил о двух новых умерших, в результате чего число летальных случаев достигло 20 человек.

Среди новых случаев 11 - сингапурцы или постоянные жители, в то время как 759 - это иностранные рабочие, живущие в общежитиях.

Напомним, что Бразилия установила новый анти-рекород заболеваемости COVID-19. По состоянию на вторник, 5 мая, в стране зафиксировано 6 935 новых случаев заболевания коронавирусом и 600 новых случаев смерти. В латиноамериканской стране зарегистрировали 114 715 подтвержденных случаев коронавируса, 7 921 человек умер.