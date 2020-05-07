МОЗ разработал план дальнейшего реформирования медицины - эксперт [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения имеет четкий план дальнейшего реформирования медицинской отрасли. Такое мнение высказал на своей странице Facebook политический эксперт Владимир Воля.
"Обсуждение медицинской реформы вышло наконец-то на новый уровень. И очевидно, что теперь у МОЗа есть четкий план, как реформировать медицину, который значительно отличается от того, что нам пытались продать последние несколько лет", - отмечает эксперт.
По его словам, если раньше реформой называли закрытие больниц и увольнение врачей, прикрываясь словом "оптимизация", то сейчас от этого решили отказаться.
"Президент Зеленский и министр Степанов судя по всему определились как двигаться дальше в сфере медицины. Их главный месседж - не допустить утечки врачей за границу, а максимально удержать их здесь", - считает Владимир Воля.
Чтобы не допустить массового увольнения врачей и утечки медработников за границу, государство планирует повысить медикам зарплаты, а тех, кто все же попадает под сокращения - переобучить и переквалифицировать.
"Это то, что вполне можно назвать цивилизованным подходом", - уверен Владимир Воля.
Он предположил, что такой подход к реформированию отечественной медицины, скорее всего, найдет поддержку среди украинцев.
"Так что учитывая, что медицинская тема из-за эпидемии сейчас в тренде, переосмысление медицинской реформы и ее внедрение сыграет на руку Зеленскому на местных выборах и подтянет рейтинги "Слуги народа", - подытожил он.
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