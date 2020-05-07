Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 24 человека. Один случай - летальный. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА,

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилась на 24 человека. Среди них - 5 медиков. Один случай, к сожалению, - летальный. На сегодня в столице уже 1675 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умерли в городе от этой болезни 29 человек", - сказал Кличко.

Среди заболевших:

11 женщин в возрасте от 26 до 63 лет;

11 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет;

2 мальчика - 12 и 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 11 человек. Всего от коронавируса вылечились в столице 110 человек. Хочу отметить, что число подтвержденных случаев в течение последней недели - волнообразное. Оно то уменьшается, то увеличивается. Итак, угроза не отступила, и расслабляться нельзя! Я очень надеюсь, что всплеска не будет и мы сможем ввести первый этап ослабления ограничений", - подчеркнул Виталий Кличко.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

Печерский +2;

Шевченковский +2

Соломенский +1;

Днепровский +0;

Святошинский +2;

Деснянский +6;

Подольский +0;

Голосеевский +3;

Оболонский +1;

Дарницкий +7.

Напомним, что по состоянию на 7 мая в Украине зафиксировали 13 691 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 340 летальных случаев.