В Киеве еще пять медиков заболели COVID-19, один человек умер [ Редактировать ]
Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 24 человека. Один случай - летальный. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА,
"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилась на 24 человека. Среди них - 5 медиков. Один случай, к сожалению, - летальный. На сегодня в столице уже 1675 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умерли в городе от этой болезни 29 человек", - сказал Кличко.
Среди заболевших:
- 11 женщин в возрасте от 26 до 63 лет;
- 11 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет;
- 2 мальчика - 12 и 13 лет.
В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
"За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 11 человек. Всего от коронавируса вылечились в столице 110 человек. Хочу отметить, что число подтвержденных случаев в течение последней недели - волнообразное. Оно то уменьшается, то увеличивается. Итак, угроза не отступила, и расслабляться нельзя! Я очень надеюсь, что всплеска не будет и мы сможем ввести первый этап ослабления ограничений", - подчеркнул Виталий Кличко.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Печерский +2;
- Шевченковский +2
- Соломенский +1;
- Днепровский +0;
- Святошинский +2;
- Деснянский +6;
- Подольский +0;
- Голосеевский +3;
- Оболонский +1;
- Дарницкий +7.
Напомним, что по состоянию на 7 мая в Украине зафиксировали 13 691 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 340 летальных случаев.
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