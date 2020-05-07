По состоянию на 7 мая в Украине зафиксировали 13 691 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Из них болеют 933 ребенка и 2660 медиков.

340 летальных случаев, 2 396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировали 507 новых случаев. Из них 28 - у ребенка и 109 - у медиков.

Госпитализировали 313 человек.

313 человек. За сутки больше всего случаев в Одесской и Черновицкой областях - по 63, Днепропетровской - 56.

в Одесской и Черновицкой областях - по 63, Днепропетровской - 56. За сутки проведено 7018 тестов методом ПЦР.

Ранее "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин. А Ляшко заявил о том, что Украина избежала пика коронавируса.