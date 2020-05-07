Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на 7 мая в Украине зафиксировали 13 691 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Из них болеют 933 ребенка и 2660 медиков.
340 летальных случаев, 2 396 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировали 507 новых случаев. Из них 28 - у ребенка и 109 - у медиков.
- Госпитализировали 313 человек.
- За сутки больше всего случаев в Одесской и Черновицкой областях - по 63, Днепропетровской - 56.
- За сутки проведено 7018 тестов методом ПЦР.
Ранее "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин. А Ляшко заявил о том, что Украина избежала пика коронавируса.
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