У Запоріжжі торгівці ринку напали на журналістів [ Редактировать ]
У Запоріжжі на ринку торгівці напали на журналістів! Кореспонденти саме приїхали перевірити, як працюють базари і чи не порушують карантин. Що ж намагалися приховати продавці, що аж полізли в бійку? І чим все закінчилося?
"Бахчисарай" - один з ринків у спальному районі Запоріжжя. На вході - ні температурного скринінгу, ні - засобів дезинфекції.
Покупцям тут явно раді, а ось пресі - не дуже. З порога зустрічають нецензурною лайкою.
Поснимай себя, задницу свою!
Товар на полицях не прикритий. Між покупцями і продавцями захисного екрану нема.
Ірина, продавчиня:
Вот про маски, про рукавицы, да, говорили. А это - не говорили.
Немає і антисептиків. Борис, продавець м'яса, шукає під прилавком дезінфектор. Та марно.
Борис, продавець:
Та есть он где-то. Просто сейчас это. Может в машине. Только пришли, только приехали, выложились. Есть у нас все. Есть.
Нехтують правилами і покупці.
Ну, почти ж - маска есть.
Згодом захисною плівкою прилавки таки обмотали.
Сейчас там видео вам поскидывают - как обрабатывается рынок каждый день. Они снимали это все.
Та замість обіцяного відео з дезінфекцією, на журналістів кидаються з кулаками.
Я масочку одену. - А че ты прячешься? Сними маску!
Агресивного парубка вгамували. Але хто він - не відомо. Керівництва ринку на роботі нема.
Я не представитель администрации. - А хто ви? - Мы предоставляем только услуги. У нас не рынок, а предприятие.
Чому на ринку "Бахчисарай" порушують санітарні умови роботи, - обіцяли з'ясувати у Держпродспоживслужбі.
Віктор Шершнев, керівник Держпродспоживслужби в Запорізькій області:
По результатам работы этой рабочей группы у меня будет информация, и мы дальше уже примем окончательное решение. Но в любом случае, здесь решение будет за органами местной власти и Нацполиции.
Перевірять чиновники й інші ринки.
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