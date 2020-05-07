В Ривненской области зафиксировали 32 новых случаев коронавируса COVID-19. Об этом сообщает глава Ривненской ОГА Виталия Коваля в Facebook.

Отмечается, что возраст больных от 9 до 77 лет.

Таким образом в Ривненской области зарегистрированы 875 случаев заболевания COVID-19. Из них 19 летальных и уже 135 человек выздоровел. Дважды отрицательный результат ПЦР-тестирования у 11 человек

Так, новые случаи зафиксированы у:

13 жителей из города Ровно.

1 Ровенского района (пгт Квасилов);

1 с Гощанского района (села Дмитровка);

9 из Рокитновского района (4 - села Глинное, 1 - пгт Ракитное, 2 - села Познань, 2 - села Березовое);

1 из Березновского района (села Богуши);

1 из Радивиловского района (село Старики);

2 из Здолбуновского района (города Здолбунов и села Ильпинь);

4 из города Дубно.

Ранее мы писали, что в Киеве еще пять медиков заболели COVID-19.