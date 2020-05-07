В Ривненской области зафиксировали 32 новых случаев COVID-19 [ Редактировать ]
Фото: коронавирус / Апостроф
В Ривненской области зафиксировали 32 новых случаев коронавируса COVID-19. Об этом сообщает глава Ривненской ОГА Виталия Коваля в Facebook.
Отмечается, что возраст больных от 9 до 77 лет.
Таким образом в Ривненской области зарегистрированы 875 случаев заболевания COVID-19. Из них 19 летальных и уже 135 человек выздоровел. Дважды отрицательный результат ПЦР-тестирования у 11 человек
Так, новые случаи зафиксированы у:
- 13 жителей из города Ровно.
- 1 Ровенского района (пгт Квасилов);
- 1 с Гощанского района (села Дмитровка);
- 9 из Рокитновского района (4 - села Глинное, 1 - пгт Ракитное, 2 - села Познань, 2 - села Березовое);
- 1 из Березновского района (села Богуши);
- 1 из Радивиловского района (село Старики);
- 2 из Здолбуновского района (города Здолбунов и села Ильпинь);
- 4 из города Дубно.
Ранее мы писали, что в Киеве еще пять медиков заболели COVID-19.
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