Вежливость и толерантность - хорошие черты характера, которые нравятся окружающим. С такими людьми общаться одно удовольствие! Астрологи рассказали, какой знак зодиака имеет наиболее хорошие манеры.

Итак, на первом месте оказались Близнецы. Таких коммуникабельных и вежливых еще нужно поискать. И пусть со стороны может показаться, что эта общительность Близнецов слишком надоедлива, будьте уверены, что это люди, которые сумеют найти подход к каждому, будут всегда улыбаться и дарить радость, а еще они просто сама галантность и толерантность.

Самое главное, они не считают своим достоинством вежливость, а ведут себя так в порядке вещей.

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