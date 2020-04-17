Справедливость - одна из самых лучших и редких черт характера. Быть справедливым очень сложно на сегодняшний день, по этому таких людей ценят и любят в своем окружении. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый справедливый.

Итак, на первом месте оказался Овен. Знак Овна считается энергетически сильным, смелым, горячим.

Именно смелость подталкивает их на справедливые решения, но, зачастую, только по отношению к себе. Но, тем не менее, несмотря на незначительные упущения Овна относительно критических ситуаций, подвергаться сомнению он не намерен.

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