Зрелище завораживает: на Солнце прошел "плазменный дождь" (видео) [ Редактировать ]
На Солнце запечатлели "плазменный дождь". Об этом пишет gismeteo.ru.
Гигантскую структуру танцующей плазмы запечатлел Сильвен Чапеланд из обсерватории во дворе своего дома в городе Жексе во Франции.
"Я отслеживал протуберанец в течение двух часов, используя 100-миллиметровый рефрактор с фильтром, настроенным на красное свечение солнечного водорода. В полученном видео я обнаружил много мелких газовых структур, ниспадающих вдоль линий магнитного поля. Согласно моим измерениям, некоторые из них достигали скорости 100 000 миль в час (160 000 километров в час)", - сообщил Чапеланд.
Солнечное магнитное поле поднимает облака водорода размером с планету над поверхностью Солнца. Иногда богатая водородом плазма образует светящийся горячий дождь.
Некоторые из капель "солнечного дождя" падают значительно быстрее, чем позволяют магнитные силы окружающей среды. Теория магнитной диффузии, применяемая к солнечным протуберанцам, предполагает гораздо более медленную скорость, чем та, которую зафиксировал Чапеланд.
Кроме того, на периферии солнечного диска образовался еще ряд крупных протуберанцев. Так что для астрономов-любителей сейчас самое время наблюдать за Солнцем, но только при наличии солнечного телескопа с надежным защитным фильтром.
Ранее мы писали о том, что на Солнце нашли загадочные "нити".
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