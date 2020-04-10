На Солнце нашли таинственные нити. Соответствующее фото показали в НАСА. Об этом сообщается на официальном сайте Университета Центрального Ланкашира.

Совместно с НАСА сотрудники университета создали фото Солнца с самым высоким в истории разрешением. Для этого был использован суборбитальный телескоп Hi-C. Он может выделять области на поверхности Солнца площадью до 70 кв.км, что составляет всего 0,01% от размера звезды.

На снимке астрономы обнаружили магнитные нити. Они заполнены раскаленной до нескольких миллионов градусов плазмой и электрифицированными газами. Ширина таких нитей составляет около 500 километров.

Ранее мы писали о том, что NASA запустило программу по перенаправлению астероидов, которые будут предствавлять реальную угрозу для Земли и ее жителей.