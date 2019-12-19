Группа ученых впервые обнаружила на Солнце неизвестный тип магнитных явлений, сообщает издание Science Alert.

Феномен выражается в перезамыкании линий магнитного поля, вызванном выбросом вещества в виде протуберанца.

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Исследователи провели наблюдения за солнечной короной на различных длинах волн ультрафиолетовой части спектра. Они определили температуру выбрасываемой плазмы до и после ее падения обратно на Солнце.

В начале вещество было относительно прохладным, пока оно не вошло в солнечную корону. Когда плазма через час упала в область магнитного поля, ее температура оказалась высокой. Это указывает на то, что вынужденное магнитное перезамыкание способно нагревать вещество.

Ранее сообщалось, что в Китае обнаружили уникальный скелет.