З нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни на спеціальне засідання збереться Радбез ООН - повідомив у фейсбук речник Постійного представництва України при Організації Олег Ніколенко. Серед іншого, учасники обговорять триваючу російську агресію в Україні, в якій вбачають спроби РФ переглянути результати Другої світової, - цитую - "зруйнувавши післявоєнний порядок, заснований на повазі до міжнародного права".

Україна нині, як і 75 років тому, як ніхто інший, відчуває на собі наслідки такої загарбницької політики - наголосив дипломат. Через епідемію коронавірусу засідання відбудеться онлайн. У ньому візьмуть участь близько 70 учасників, зокрема півсотні міністрів закордонних справ. Розпочнеться засідання о 17й за Києвом.