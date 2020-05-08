День пам'яті: Радбез ООН збереться на спеціальне засідання онлайн [ Редактировать ]
З нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни на спеціальне засідання збереться Радбез ООН - повідомив у фейсбук речник Постійного представництва України при Організації Олег Ніколенко. Серед іншого, учасники обговорять триваючу російську агресію в Україні, в якій вбачають спроби РФ переглянути результати Другої світової, - цитую - "зруйнувавши післявоєнний порядок, заснований на повазі до міжнародного права".
Україна нині, як і 75 років тому, як ніхто інший, відчуває на собі наслідки такої загарбницької політики - наголосив дипломат. Через епідемію коронавірусу засідання відбудеться онлайн. У ньому візьмуть участь близько 70 учасників, зокрема півсотні міністрів закордонних справ. Розпочнеться засідання о 17й за Києвом.
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