У Кропивницькому відкрили виставку раритетів підпільного колекціонера Ільїна [ Редактировать ]
У Кропивницькому відкрили виставку відреставрованих раритетів підпільного колекціонера Ільїна. За життя Олександр Ільїн був простим електриком. А після його смерті в 93 році у його приватному будинку виявили найбільшу у Європі колекцію старожитностей. Більша частина раритетів безслідно зникла, решта - стали частиною виставки в Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї. Наразі переглянути виставку можна на сайті музею, а вже за кілька днів - її можна відвідати особисто.
Валентина Пархомчук, завідувачка відділу історії Кіровоградського обласного краєзнавчого музею:
Колекція взагалі унікальна, вона велика за обсягом, вона налічує більше 4 тисяч предметів, починаючи від археологічний речей, меблі, посуд, колекція унікальна, можна назвати її кунсткамерою Олександра Борисовича Ільїна, в діючій колекції представлено близько 300 експонатів, це і особисті документи колекціонера, скульптури, порцеляни, графічні картини, твори сакрального мистецтва, це найкращі ікони, це предмети церковного вжитку.
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