Нацбанк резко увеличил скупку валюты [ Редактировать ]
За 4-8 мая Национальный банк увеличил покупку валюты на межбанковском рынке в 1,7 раза по сравнению с предыдущей неделей, до 199,1 млн долларов. Об этом сообщил НБУ.
При этом регулятор не продавал валюту банкам из своих международных резервов. Всего с начала НБУ купил на межбанке валюты на 2 268,4 млн долларов.
Вместе с тем продажа валюты составила 2 793,1 млн долларов. Отрицательное сальдо операций НБУ на межбанке за данный период - 524,7 млн долларов.
Напомним, что недавно первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова прокомментировала падение курса доллара по отношению к гривне в апреле - начале мая.
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