Падение долллара: в НБУ назвали причины [ Редактировать ]
Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила о том, что курс доллара в апреле - начале мая 2020 года упал по отношению к гривне из-за снижения экономической активности и сокращения импорта. Об этом она сказала в эфире одного из телеканалов.
По ее словам, на курс доллара влияют не какие-то события, а спрос и предложение.
На сегодняшний день мы видим, что в связи с карантинными мерами, в том числе не только в нашей стране, а в большинстве стран мира, мы наблюдаем сокращение импорта, а это уменьшение спроса на иностранную валюту.
Рожкова напомнила, что сегодня мы также являемся свидетелями беспрецедентного удешевления энергоносителей.
"И это также снижение спроса на иностранную валюту", - добавила она.
Первый заместитель главы НБУ убеждена, что ажиотажный всплеск спроса на валюту в марте был больше вызван психологическими факторами, чем экономическими. По ее словам, этот всплеск закончился, сегодня курс доллара к гривне колеблется незначительно, а НБУ покупает валюту.
Как сообщали "Подробности", Национальный банк Украины с 3 июня 2020 года введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.
по теме
Працівників Олександрійського онкологічного диспансеру залишили без зарплат
В Олександрійському онкологічному диспансері співробітники вже місяць не отримують грошей - при цьому щодня продовжують лікувати хворих
У Черкасах послабили карантинні обмеження для підприємців
До такого кроку вдалися після чисельних звернень від представників бізнесу, які через карантинні обмеження опинилися під загрозою банкрутства
Підприємці Дніпра з відчаю влаштували автопробіг
Через карантин підприємці зазнають чималих збитків, тож у такий спосіб вирішили достукатися до влади
Медикам повысят зарплаты - Минздрав
В четверг, 30 апреля, глава Минздрава Максим Степанов сделал заявление
Окружной админсуд Киева признал, что Генпрокуратура и НАБУ незаконно открыли дело против Писарука
Дело против экс-первого заместителя главы НБУ Александра Писарука о предоставлении и якобы нецелевом использовании стабилизационного кредита, выданного "ВиЭйБи банку" Олега Бахматюка, было возобновлено незаконно