Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила о том, что курс доллара в апреле - начале мая 2020 года упал по отношению к гривне из-за снижения экономической активности и сокращения импорта. Об этом она сказала в эфире одного из телеканалов.

По ее словам, на курс доллара влияют не какие-то события, а спрос и предложение.

На сегодняшний день мы видим, что в связи с карантинными мерами, в том числе не только в нашей стране, а в большинстве стран мира, мы наблюдаем сокращение импорта, а это уменьшение спроса на иностранную валюту.

Рожкова напомнила, что сегодня мы также являемся свидетелями беспрецедентного удешевления энергоносителей.

"И это также снижение спроса на иностранную валюту", - добавила она.

Первый заместитель главы НБУ убеждена, что ажиотажный всплеск спроса на валюту в марте был больше вызван психологическими факторами, чем экономическими. По ее словам, этот всплеск закончился, сегодня курс доллара к гривне колеблется незначительно, а НБУ покупает валюту.

Как сообщали "Подробности", Национальный банк Украины с 3 июня 2020 года введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.