София Ротару поразила снимком из молодости [ Редактировать ]
Украинская певица София Ротару, которая недавно поделилась с поклонниками плохими новостями, показала фото из молодости. Соответствующий кадр появился на странице фан-группы в Instagram.
Так, на днях в сети появился снимок, где София Ротару в стильном спортивном наряде и с оригинальной прической на голове позирует на фоне живописного пейзажа.
Ранее мы писали о том, что Анна Семенович поразила чувственным фото, а также Леся Никитюк случайно засветила грудь в купальнике.
по теме
Концерт на карантине: звезды приготовили для крупное шоу
В Украине звезды шоу-бизнеса проведут второй благотворительный концерт #даруйповітря
Экс-"ВИА ГРА" поразила снимком из молодости (фото)
Украинская певица, экс-солистка женской поп-группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер показала архивный снимок
Насте Каменских - 33: Потап трогательно поздравил жену с днем рождения
Украинской певице Насте Каменских исполнилось 33 года
LOBODA презентовала новый сингл "МОЙ"
Украинская певица Светлана Лобода выпустила новый хит - "Мой"
"Украинский Оскар"-2020: названы все победители
В Украине состоялась первая в истории онлайн- церемонии вручения четвертой национальной кинопремии Украины "Золота Дзиґа"