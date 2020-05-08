Украинская певица София Ротару, которая недавно поделилась с поклонниками плохими новостями, показала фото из молодости. Соответствующий кадр появился на странице фан-группы в Instagram.

Так, на днях в сети появился снимок, где София Ротару в стильном спортивном наряде и с оригинальной прической на голове позирует на фоне живописного пейзажа.

Ранее мы писали о том, что Анна Семенович поразила чувственным фото, а также Леся Никитюк случайно засветила грудь в купальнике.