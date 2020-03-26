София Ротару рассказала о трагедии в семье [ Редактировать ]
Украинская певица София Ротару поделилась с поклонниками плохими новостями. Она рассказала о трагедии в семье. Об этом звезда сообщила в сториз в Instagram.
72-летняя знаменитость заявила, что ушел из жизни муж ее младшей сестры Лидии - бизнесмен Сергей Хлябич.
Хлябич скончался 25 марта.
Сергей Хлябич и Лидия Ротару прожили вместе 40 лет. Они - родители украинской певицы Sonya Kay.
Ранее мы писали о том, что Анна Семенович поразила чувственным фото, а также Леся Никитюк случайно засветила грудь в купальнике.
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