Украинская певица София Ротару поделилась с поклонниками плохими новостями. Она рассказала о трагедии в семье. Об этом звезда сообщила в сториз в Instagram.

72-летняя знаменитость заявила, что ушел из жизни муж ее младшей сестры Лидии - бизнесмен Сергей Хлябич.

Хлябич скончался 25 марта.

Сергей Хлябич и Лидия Ротару прожили вместе 40 лет. Они - родители украинской певицы Sonya Kay.

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