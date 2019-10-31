Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно угодила в больницу, порадовала поклонников новым откровенным образом. Так, в своем Instagram звезда опубликовала снимок с Египта.

Так, на фото звезда лежит в купальнике на фоне моря.

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"Если вы современный человек, то наверняка пашете как конь", - подписала фото звезда.

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