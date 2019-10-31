Леся Никитюк случайно засветила грудь в купальнике [ Редактировать ]
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно угодила в больницу, порадовала поклонников новым откровенным образом. Так, в своем Instagram звезда опубликовала снимок с Египта.
Так, на фото звезда лежит в купальнике на фоне моря.
"Если вы современный человек, то наверняка пашете как конь", - подписала фото звезда.
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