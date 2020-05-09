Все Европейские страны уже начали постепенно переходить к более лояльным мерам карантина. Каждая страна по-разному, в зависимости от ситуации в системе охраны здоровья, а также – в зависимости от количества случаев заражения и смертей из-за коронавируса.

Италия

4 мая в Италии заработал второй этап смягчения карантина, который предусматривает восстановление производственной деятельности, открытие парков для прогулок. С понедельника возобновилась работа строительных компаний и некоторых оптовых торговцев. Миллионы людей вернулись на работы.

С 4 мая жителям страны разрешено посещать родственников, но небольшими группами и в защитных масках.

В стране разрешили проведение погребальных церемоний. Присутствовать на них могут не более 15 человек.

Рестораны и бары вновь могут предлагать посетителям еду навынос или доставку на дом, а парикмахерские и салоны красоты останутся закрытыми до конца июня, как минимум.

Заработал общественный транспорт, но с некоторыми ограничениями. Пассажирам разрешено ездить только сидя, соблюдая социальную дистанцию. На остановках также нельзя быть рядом с другими пассажирами ближе, чем на метровом расстоянии. Чтобы не перегружать местный транспорт, власти обратились к гражданам с просьбой пользоваться по возможности велосипедами и мопедами.

Школы в Италии будут закрыты до сентября.

Венгрия

С 4 мая в стране отменен запрет на свободное передвижение по стране. Граждане обязаны соблюдать дистанцию, а также использовать защитные маски в общественных местах и в транспорте. В стране разрешены прогулки в парках, открыты музеи под открытым небом. Также возобновили работу зоопарки. В Венгрии вновь можно проводить церковные богослужения, свадьбы и похороны. Что касается возобновления учебного процесса, то руководство ВУЗов будет принимать соответствующие решения автономно. Важно отметить, что в Будапеште, столице Венгрии, пока что не будут смягчать меры карантина.

Эстония

С 15 мая возобновят обучение во всех образовательных учреждениях страны.

С 10 мая в стране разрешат проводить богослужения и религиозные мероприятия.

С 11 мая в стране откроют все торговые центры, музеи, выставочные залы.

С 18 мая в Эстонии будет разрешено проводить публичные собрания, но не более 10 людей.

Словакия

Со среды, 6 мая, власти Словакии заявили о значительном ослаблении карантина.

В стране открылись террасы ресторанов, гостиницы, небольшие магазины, парикмахерские, салоны красоты, маникюрные салоны. В ресторанах можно сидеть максимум по два человека за столиком. Торговые центры еще закрыты, но разрешена работа продуктовых супермаркетов, аптек и магазинов с прессой, которые находятся в ТРЦ.

Также открыли природные целебные источники и SPA-салоны, спортивные площадки для бесконтактных видов спорта, объекты соцобслуживания, объекты соцзащиты детей и соцопеки, зоопарки и ботанические сады, туристические объекты под открытым небом, музеи, галереи, библиотеки и выставочные залы, а также церкви.

Закрытыми остаются кинотеатры, театры и школы.

Австрия

В Австрии с 1 мая начался постепенный выход из карантина.

С 15 мая в стране хотят открыть для посещения рестораны и церкви. Рестораны и бары будут работать до 23:00. Также должны возобновиться школьные занятия для выпускников.

Польша

В Польше анонсировали поэтапный выход из карантина. 4 мая открылись торговые центры и ряд магазинов. Они будут работать с соблюдением ограничений – один человек на 15 кв. м. Поляки должны носить защитные маски в общественных местах. В Украине с 4 мая открылись польские консульства.

6 мая в стране открылись детские сады, хотя окончательное решение принимают местные власти. Карантин в школах продлили до 24 мая.

20 апреля в Польше уже открылись для посещения лесопарковые зоны и детские площадки.

Власти приняли решение о том, что гражданам, которые учатся или работают в Германии, Словакии, Чехии и Литве, с 4 мая, больше не нужно будет проводить 14 дней в карантине. При этом, правило не распространяется на медицинских работников.

Германия

В стране открыли крупные магазины. При этом руководство должно не допускать возникновения очередей и обеспечить гигиенические меры.

С 4 мая в Германии возобновили работу парикмахерские. Мастера и клиенты должны быть в защитных масках. При этом, запрещены процедуры, предусматривающие уход за лицом. К примеру, окрашивание и коррекция бровей и ресниц, бритье, уход за бородой.

Также с 4 мая в стране возобновился учебный процесс в школах. На данный момент вернулись на учебу те школьники, которые в следующем году будут сдавать выпускные экзамены, а также те, кто переходят из начальной школы – в среднюю. Остальные ученики продолжают усваивать новый материал дистанционно.

Игровые детские площадки в стране снова открыты, с них поснимали ограничительные красно-белые ленты. Также возобновили работу зоопарки, ботанические сады, парки.

Для граждан открыли выставки, музеи, церкви, мечети и синагоги. Посещение публичных мест возможно только при соблюдении норм гигиены и социального дистанцирования.

Также во второй половине мая может быть возобновлено проведение Чемпионата Германии по футболу. При этом футбольные матчи будут проводиться без зрителей на стадионах.

Греция

Греция начала выходить из карантина 4 мая. План выхода предусматривает три этапа. Сначала откроются небольшие магазины (в т.ч. и книжные) и салоны красоты, отменяется система SMS для выхода за пределы дома, а также будут сняты ограничения на передвижение в пределах провинций страны. В церквях можно будет молиться в одиночку.

В стране открылись парикмахерские, магазины электротоваров и книжные лавки.

Граждане обязаны носить защитные маски в общественном транспорте, лифтах и больницах.

Школы в Греции намерены открыть с 11 мая.

Португалия

Страна с 4 мая отменила режим чрезвычайной ситуации. В Португалии возобновили работу небольшие магазины, гражданам снова разрешили заниматься спортом на открытом воздухе.

При этом, жителям страны рекомендуют, как и прежде, по возможности быть дома.

Испания

Отдыхать туристы в Испании в этом году не смогут.

Со 2 мая испанцам разрешили прогулки и физические упражнения на свежем воздухе.

10 мая в стране начнется нулевой этап выхода из карантина. На этом этапе разрешено выходить на улицу детям до 14 лет в сопровождении взрослого. Также разрешено гулять гражданам в возрасте от 14 до 7о лет, но строго с 6 до 10 утра и с 20 до 23 вечера.

Школы для старших классов откроются 18 мая, дистанционно учиться продолжат ученики начальной и средней школы.

Музеи, бары, рестораны и художественные галереи также откроются с 18 мая.

Спортивные мероприятия, включая футбол, планируют возобновить в последние выходные месяца.

Сербия

В Сербии с 4 мая заработал общественный транспорт и железная дорога, открылись кафе и рестораны, но вход только в масках.

При этом с 27 апреля в Сербии заработали рынки, парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры, но с ограничением по количеству клиентов.

Словения

С 4 мая заработали парикмахерские, салоны красоты. Еще 20 апреля в Словении открылись автомастерские и магазины товаров для дома, мебельные, автосалоны, веломагазины.

Швейцария

В Швейцарии с 11 мая откроются магазины, спортивные и культурные учреждения, рестораны и бары.

Также возобновят работу начальные и средние классы школ.

Помимо того, страна смягчит ограничения в работе общественного транспорта.

Следующая фаза смягчения карантина в Швейцарии начнется 8 июня в том случае, если ситуация с коронавирусом в стране не усугубится.

Франция

Правительство частично ослабит карантин в стране с 11 мая. Сначала разрешат работу предприятиям торговли, за исключением баров и ресторанов.

С середины мая во Франции возобновят работу учебные заведения.

Норвегия

Норвегия с 15 апреля открыла детские сады и школы для учеников 1-5 классов.

Граждане до второй половины мая будут работать только удаленно. В стране не планируют разрешать массовые мероприятия.

Так как границы страны закрыты, попасть в Норвегию могут только граждане ЕС, трудоустроенные в системообразующих отраслях – в сельском хозяйстве, рыболовстве, нефтегазовой отрасли.

Дания

Дания с 20 апреля начала открывать дошкольные заведения. При этом в школах и садах действуют специальные ограничения. Дети приносят еду из дома.

Финляндия

В стране не было введено жесткий карантин, но граждане добровольно соблюдали строгий режим самоизоляции.

До 13 мая в Финляндии будет действовать запрет на массовые собрания. Можно будет проводить мероприятия в присутствии не более 10 человек.

До конца июля в стране не разрешат массовые мероприятия для более 500 людей.

Нидерланды

С 11 мая в стране откроется часть начальных школ, разрешат групповые спортивные тренировки для подростков.

Университеты и средние школы заработают со 2 июня, с 1 сентября будут разрешены профессиональные спортивные мероприятия, в том числе и футбольные матчи.

В сентябре могут разрешить музыкальные фестивали и концерты.

Напомним, ранее Кабинет министров продлил карантин в Украине, но с частичным смягчением.