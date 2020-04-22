Кабинет министров продлил карантин в Украине, но с частичным смягчением. Об этом сообщает "РБК-Украина".

В частности, в постановлении говорится:

о разрешении перевозки в городском транспорте лиц, которые изъявили желание быть донорами крови;

привлечение к работе отдельных категорий работников без прохождения обязательного осмотра;

утверждении порядка противоэпидемических мер, связанных с самоизоляцией человека

Глава Минздрава Максим Степанов на заседании зачитал проект постановления, в котором указано продление карантина до 11 мая.

Читайте также В Киеве еще в одном монастыре зафиксировали вспышку коронавируса

"Проект постановления Кабинета министров. Предлагается внести изменения в постановления Кабмина от 11 марта 2020 года № 211. Это постановление, касавшееся карантина на территории Украины. Предполагается продлить срок действия карантина до 11 мая 2020 года. Вместе с этим предлагается разрешить перевозку в городском транспорте лиц, которые изъявили желание быть донорами крови", - заявил он.

Также в постановлении говорится о привлечении к работе отдельных категорий работников без прохождения обязательного осмотра, срок которого пришелся на период карантина.

Ранее мы писали о том, что карантин продлили до 11 мая.