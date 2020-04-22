Карантин в Украине смягчили: что разрешили [ Редактировать ]
Кабинет министров продлил карантин в Украине, но с частичным смягчением. Об этом сообщает "РБК-Украина".
В частности, в постановлении говорится:
- о разрешении перевозки в городском транспорте лиц, которые изъявили желание быть донорами крови;
- привлечение к работе отдельных категорий работников без прохождения обязательного осмотра;
- утверждении порядка противоэпидемических мер, связанных с самоизоляцией человека
Глава Минздрава Максим Степанов на заседании зачитал проект постановления, в котором указано продление карантина до 11 мая.
"Проект постановления Кабинета министров. Предлагается внести изменения в постановления Кабмина от 11 марта 2020 года № 211. Это постановление, касавшееся карантина на территории Украины. Предполагается продлить срок действия карантина до 11 мая 2020 года. Вместе с этим предлагается разрешить перевозку в городском транспорте лиц, которые изъявили желание быть донорами крови", - заявил он.
Также в постановлении говорится о привлечении к работе отдельных категорий работников без прохождения обязательного осмотра, срок которого пришелся на период карантина.
Ранее мы писали о том, что карантин продлили до 11 мая.
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