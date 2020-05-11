У ЗСУ нові випадки захворювань на COVID-19 [ Редактировать ]
Два нових випадки захворювання на коронавірус у лавах Збройних сил України. Обидва інфіковані армійці лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан пацієнтів задовільний, симптоми зараження відсутні, - повідомило командування медичних сил.
Усього у ЗСУ - 41 хворий на "Ковід", 54 людини одужали та 2 померли. На самоізоляції - 311 осіб.
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