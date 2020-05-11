Два нових випадки захворювання на коронавірус у лавах Збройних сил України. Обидва інфіковані армійці лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан пацієнтів задовільний, симптоми зараження відсутні, - повідомило командування медичних сил.

Усього у ЗСУ - 41 хворий на "Ковід", 54 людини одужали та 2 померли. На самоізоляції - 311 осіб.