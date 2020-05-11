У китайському Ухані, звідки почалася пандемія COVID-19, виявили нового інфікованого - уперше за понад місяць. Про це повідомляє комітет з питань охорони здоров'я провінції Хубей. У відомстві зазначають - нині пацієнт у тяжкому стані.

Загалом, минулої доби у Китаї 14 нових хворих на коронавірус, - і це найбільше за останні два тижні. Нагадаємо, Китай уже більше місяця живе у пост-карантинному режимі, в усіх провінціях влада оголосила - низький рівень небезпеки.