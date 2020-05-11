В Ухані виявили нового інфікованого COVID-19 [ Редактировать ]
У китайському Ухані, звідки почалася пандемія COVID-19, виявили нового інфікованого - уперше за понад місяць. Про це повідомляє комітет з питань охорони здоров'я провінції Хубей. У відомстві зазначають - нині пацієнт у тяжкому стані.
Загалом, минулої доби у Китаї 14 нових хворих на коронавірус, - і це найбільше за останні два тижні. Нагадаємо, Китай уже більше місяця живе у пост-карантинному режимі, в усіх провінціях влада оголосила - низький рівень небезпеки.
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