Гитара лидера группы Nirvana Курта Кобейна выставлена на аукцион в Соединенных Штатах. Стартовая цена лота составляет 1 миллион долларов США. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Julien's Auctions.

С молотка идет электроакустическая гитара Martin D-18E, на которой Курт Кобейн играл 18 ноября 1993 года во время знаменитого акустического концерта Nirvana в эфире популярной серии MTV Unplugged в Нью-Йорке.

К гитаре прилагается ее оригинальный кейс. Аукцион пройдет 19 и 20 июня 2020 года в Беверли-Хиллз.

В 2003 году журнал Rolling Stone поместил Курта Кобейна на 12-е место в списке "100 величайших гитаристов всех времён".

Лидер группы Nirvana Курт Кобейн совершил самоубийство 5 апреля 1994 года в возрасте 27 лет. С его творчеством связан один из самых мощных всплесков интереса к рок-музыке.

Напомним, что несколько лет назад грязную кофту вокалиста Nirvana продали с аукциона за $137,5 тысяч.