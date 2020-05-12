Гитару Курта Кобейна пустят с молотка [ Редактировать ]
Гитара лидера группы Nirvana Курта Кобейна выставлена на аукцион в Соединенных Штатах. Стартовая цена лота составляет 1 миллион долларов США. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Julien's Auctions.
С молотка идет электроакустическая гитара Martin D-18E, на которой Курт Кобейн играл 18 ноября 1993 года во время знаменитого акустического концерта Nirvana в эфире популярной серии MTV Unplugged в Нью-Йорке.
К гитаре прилагается ее оригинальный кейс. Аукцион пройдет 19 и 20 июня 2020 года в Беверли-Хиллз.
В 2003 году журнал Rolling Stone поместил Курта Кобейна на 12-е место в списке "100 величайших гитаристов всех времён".
Лидер группы Nirvana Курт Кобейн совершил самоубийство 5 апреля 1994 года в возрасте 27 лет. С его творчеством связан один из самых мощных всплесков интереса к рок-музыке.
Напомним, что несколько лет назад грязную кофту вокалиста Nirvana продали с аукциона за $137,5 тысяч.
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