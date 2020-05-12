В Ивано-Франковске частично возобновили работу общественного транспорта [ Редактировать ]
Со вторника, 12 мая, в Ивано-Франковске в рамках ослабления карантина возобновил работу общественный транспорт в условиях специальных перевозок. Об этом сообщили мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.
По его словам, воспользоваться транспортом могут лишь те граждане, которые имеют специальный проездной, выданный на работе. Также проезд осуществляется лишь в сидячих местах и при наличии маски.
"С сегодняшнего дня заработал транспорт в условиях спецперевозок. Радует, что пока пассажиры ответственно отнеслись к правилам. Скоплений нет, все соблюдают правила. Водители следят за порядком в транспортном средстве. Чтобы его заполненность не превышала количества сидячих мест, все имели маски и справку с места работы. Значительных нарушений сейчас не зафиксировано", - написал Марцинкив.
Ранее мы писали, что карантин после 22 мая будет продлен в Украине.
по теме
Чехия отменяет "масочный режим"
Маски все еще будут необходимы в закрытых помещениях, включая общественный транспорт
"Карантин в Украине после 22 мая будет продлен" - Шмыгаль
Украина еще находится на пике заболеваемости коронавируса COVID-19
В мире от COVID-19 выздоровели более 1,5 млн человек
По последним данным, выздоровели от заболевания коронавирусом уже 1 508 424 жителя планеты
МВД протестирует на COVID-19 всех полицейских и нацгвардейцев
Геращенко подчеркнул, что МВД закупило тесты на коронавирус и спецоборудование
В Черкасской области за сутки умерли трое пациентов с коронавирусом
По данным главы ОГА, 10 мая в области было зафиксировано 3 летальных случая коронавируса