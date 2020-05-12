"Карантин в Украине после 22 мая будет продлен" - Шмыгаль [ Редактировать ]
После 22 мая правительство продлит карантин, поскольку Украина еще находится на пике заболеваемости коронавируса COVID-19. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире одного из украинских телеканалов.
"Официально карантин до 22 мая, но это не окончательная дата. Мы будем продлевать", - заявил он.
По словам Шмыгаля, правительство сейчас разрабатывает, когда будут введены каждый из 5 этапов выхода из карантина.
"Сегодня сложно прогнозировать. Сейчас мы находимся на пике заболеваемости. Мы идем ровно последние семь-восемь дней. У нас не увеличивается количество больных процентно. Мы даже немного падаем по количеству соотношения заболевавших к тем, кто уже болеет. У нас еще не было ни одного дня, когда количество выздоровевших превысило или было равно количеству заболевших. Это очень важный этап переломный, когда мы будем понимать, что прошли пик", - добавил премьер.
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