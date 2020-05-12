Чехия отменяет "масочный режим" [ Редактировать ]
Стало известно, что правительство Чехии в рамках смягчения карантинных ограничений отменяет обязательный "масочный режим" на улице. Об этом сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, передает Expats.
По его словам, маски все еще будут необходимы в закрытых помещениях, включая общественный транспорт, магазины и торговые центры, кинотеатры, театры и прочее. Также "масочный режим" сохраняется для массовых мероприятий на открытом воздухе.
При этом в случае не ношения масок гражданам необходимо соблюдать дистанцию в 2 метра.
Кроме этого с 25 мая смогут открыться закрытые помещения ресторанов, зоопарков и достопримечательностей.
Ранее мы писали, что карантин в Украине будет продолжен после 22 мая.
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