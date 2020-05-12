Во вторник, 12 мая, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе видеовстречи обсудили ход реформ в Украине. Об этом сообщает Nuernberger Blatt.

В ходе видеоконференции стороны говорили о двусторонних и экономических отношениях, о ходе реформ на Украине и о ситуации с безопасностью на востоке Украины.

Меркель пообещала Шмыгалю поддержку для продолжения курса реформ, в особенности в сфере децентрализации, энергетики, в реформировании системы юстиции, а также в сфере борьбы с коррупцией.

Премьер со своей стороны заверил, что правительство будет продолжать курс на проведение реформ "в тесном согласовании с Европейским союзом и МВФ", говорится в сообщении.

Стороны также обсудили меры по противодействию пандемии коронавируса. Меркель заверила, что проверит возможность поддержки Украины в борьбе с пандемией.

Ранее мы писали о том, что Зеленский и Меркель провели разговор.