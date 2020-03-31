Во вторник, 31 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры двух стран обсудили ситуацию с распространением коронавируса в мире и другие актуальные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что Зеленский и Меркель обсудили практические меры, принимаемые в обеих странах с целью противодействия пандемии. Было договорено проработать возможность налаживания информационного обмена, связанного с пандемией, в частности в части медицинских стандартов, внедряемых для лечения болезни.

В контексте возможного увеличения финансовой помощи Украине на борьбу с коронавируса стороны договорились перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита на соответствующие нужды.

Также Меркель положительно отметила принятия накануне закона об обороте земель сельхозназначения и голосование по закону о регулировании банковской деятельности. В этом контексте она также отметила важность скорейшего завершения переговоров с МВФ о новой программе сотрудничества. Также говорилось о необходимости выделения дополнительного финансирования для Украины со стороны ЕС и Всемирного банка.

В свою очередь Зеленский проинформировал Ангелу Меркель о ситуацию с безопасностью в Донбассе. Были также обсуждены результаты последних консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы. Отдельно лидеры Украины и Германии обсудили перспективы продолжения переговоров в нормандском формате.