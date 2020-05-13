Британію накрила нова хвиля COVID-19 [ Редактировать ]
Різке зростання смертності від COVID-19 у Британії. За останню добу там померли понад шість сотень пацієнтів. У попередні кілька днів стабільно фіксували втричі меншу кількість летальних випадків. Загалом, у Сполученому Королівстві більше 30 тисяч людей стали жертвами коронавірусу - це найвищий показник у Європі.
Попри це, відсьогодні набудуть чинності перші послаблення карантину - людям дозволять виходити на вулицю без обмежень.
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