Різке зростання смертності від COVID-19 у Британії. За останню добу там померли понад шість сотень пацієнтів. У попередні кілька днів стабільно фіксували втричі меншу кількість летальних випадків. Загалом, у Сполученому Королівстві більше 30 тисяч людей стали жертвами коронавірусу - це найвищий показник у Європі.

Попри це, відсьогодні набудуть чинності перші послаблення карантину - людям дозволять виходити на вулицю без обмежень.