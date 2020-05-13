Ув'язнений в Росії Сергій Бугайчук має симптоми COVID-19. Про це повідомила українська омбудсмен Людмила Денісова. Бранцеві стало зле після того, як його етапували з Брянського до Московського СІЗО. У тюрмі Бугайчука помістили на карантин. Російські лікарі повідомили, що він контактував з хворими на COVID-19.

Нагадаємо, кремлівська влада засудила Бугайчука до 9 з половиною років позбавлення волі в колонії суворого режиму за начебто перевезення зброї і продажу її в Росії.