Ув'язнений в Росії Сергій Бугайчук має симптоми COVID-19 - правозахисник [ Редактировать ]
Ув'язнений в Росії Сергій Бугайчук має симптоми COVID-19. Про це повідомила українська омбудсмен Людмила Денісова. Бранцеві стало зле після того, як його етапували з Брянського до Московського СІЗО. У тюрмі Бугайчука помістили на карантин. Російські лікарі повідомили, що він контактував з хворими на COVID-19.
Нагадаємо, кремлівська влада засудила Бугайчука до 9 з половиною років позбавлення волі в колонії суворого режиму за начебто перевезення зброї і продажу її в Росії.
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