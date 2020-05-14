Министр Криклий "благословил" теневые схемы добычи песка при дноуглублении Днепра - Вадатурский [ Редактировать ]
Законопроект "О внутреннем водном транспорте", принятие которого лоббирует министр инфраструктуры Владислав Криклий, легализует теневые схемы добычи песка при дноуглублении Днепра. Об этом в интервью Latifundist.com заявил основатель крупнейшего сельскохозяйственного предприятия "Нибулон" и один из крупнейших налогоплательщиков страны Алексей Вадатурский.
Он объяснил, что законопроектом, принятом уже в первом чтении, разрешается в любом месте без каких-либо разрешений добывать песок. Государство за это еще и доплачивает, а реализация песка осуществляется компанией, которая его и добывает.
"Это антигосударственная позиция", - заявил Вадатурский.
По его словам, законопроект же предлагает без любых согласований в том числе и с экологами, общественностью, местными органами власти, жителями городов и сел выполнять дноуглубление и складировать грунты в любом месте, где захотят.
"Это экологическая катастрофа для Днепра. Отдельная история с р. Припять, из которой радиационный песок в будущем еще и в строительство столицы будут использовать", - предупреждает Вадатурский.
Он рассказал, что акцентировал внимание на недостатках документа на всех заседаниях с участием министра Владислава Криклия, главы транспортного комитета Рады Юрия Киселя, членов транспортного комитета.
"Законопроект направлен против народа Украины, против Украины как государства и против развития украинского судостроения", - добавил он.
Как сообщалось ранее, Украина имеет не лучшую портовую инфраструктуру, но это не мешает Министерству инфраструктуры Владислава Криклия устанавливать одни из самых высоких в мире тарифов на портовые сборы. В украинских портах судовладелец должен оплатить сразу 7 налогов, такого нет нигде в мире.
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