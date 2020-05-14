Добраться за пару минут: Маск построил новый скоростной тоннель [ Редактировать ]
Компания Илона Маска "The Boring Company" построила второй скоростной автомобильный тоннель под Лас-Вегасом. Об этом сообщает The Verge.
Запуск движения по подземным автотрассам планируется в 2021 году.
Тоннель соединяет здания конференц-центра Las Vegas Convention Center. По магистралям будут курсировать беспилотные челноки, рассчитанные на 16 человек.
Проект оценивается в 52,5 миллиона долларов.
Первый тоннель Convention Center Loop был построен в феврале этого года. Отмечается, что вместо 15-минутной прогулки, посетители центра смогут добраться до места назначения всего за две минуты.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Илон Маск готовится лететь на Марс и назвал точную дату.
Параллельно Илон Маск разрабатывает новый способ чипирования людей и обещает провести первые испытания в течение года.
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