Компания Илона Маска "The Boring Company" построила второй скоростной автомобильный тоннель под Лас-Вегасом. Об этом сообщает The Verge.

Запуск движения по подземным автотрассам планируется в 2021 году.

Тоннель соединяет здания конференц-центра Las Vegas Convention Center. По магистралям будут курсировать беспилотные челноки, рассчитанные на 16 человек.

Проект оценивается в 52,5 миллиона долларов.

Первый тоннель Convention Center Loop был построен в феврале этого года. Отмечается, что вместо 15-минутной прогулки, посетители центра смогут добраться до места назначения всего за две минуты.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Илон Маск готовится лететь на Марс и назвал точную дату.

Параллельно Илон Маск разрабатывает новый способ чипирования людей и обещает провести первые испытания в течение года.