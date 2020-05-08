Илон Маск испытает чипирование человека в течение года [ Редактировать ]
Компания американского миллиардера, основателя SpaceX и Tesla Motors Илона Маска Neuralink в течение года испытает внедрение в человеческий мозг специального импланта, который даст многим людям шанс на полноценную жизнь.
Об этом он сообщил во время трансляции на YouTube-канале Джо Рогана, пишет Business Insider.
Маск заявил, что специалисты его компании в ближайший год завершат работы по созданию импланта, который предназначен для людей, которые потеряли из-за повреждения мозга зрение, слух или подвижность конечностей.
"В принципе, чип может исправить все, что не так с мозгом ... У нас есть шанс сделать вклад, сделав их здоровыми и восстановив некоторые функции, которые они потеряли", - подчеркнул Маск.
Предполагается, что чип будет размещен под костями черепа, а соединение с мозгом пройдет с помощью электродов.
Ранее сообщалось, что Илон Маск разработал чип для чтения мыслей.
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