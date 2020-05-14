Екс-заступнику глави РНБО Олегу Гладковському повідомили про підозру [ Редактировать ]
Правоохоронці перерахували суму збитків, які державі завдав Олег Гладковський. За новою підозрою, це не 10 мільйонів гривень, а - 17.
Екс-посадовцю закидають зловживання владою та декларування недостовірної інформації. За версією слідства, він бюджетним коштом закупив спецтехніку за завищеною ціною у підприємства, до якого має безпосередній стосунок. А ще - "забув" задекларувати статки дружини у розмірі понад 150 тисяч доларів.
Нагадаємо, Олег Гладковський, якого раніше знали під прізвищем Свинарчук, торік став фігурантом грандіозного корупційного скандалу в "Укроборонпромі".
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