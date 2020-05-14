От коронавируса умерли 300 тысяч человек [ Редактировать ]
Общее число летальных исходов в мире в результате заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 300 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который собирает статистику со всего мира.
Мировыми лидерами по числу умерших от коронавируса являются следующие страны:
- США - 84 985;
- Великобритания - 33 692;
- Италия - 31 368;
- Испания - 27 321;
- Франция - 27 077.
На данный момент коронавирусная инфекция подтверждена у 4,405 млн людей по всему миру. Больше всего зараженных COVID-19 зарегистрировано в следующих странах:
- США - 1 400 500;
- Россия - 252 245;
- Великобритания - 234 431;
- Испания - 229 540;
- Италия - 223 096.
Напомним, что в Украине по состоянию на 14 мая зафиксировали 16 847 случаев коронавирусной болезни. Из них 456 летальных случаев, 4 143 людей выздоровели.
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