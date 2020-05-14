Общее число летальных исходов в мире в результате заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 300 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который собирает статистику со всего мира.

Мировыми лидерами по числу умерших от коронавируса являются следующие страны:

США - 84 985; Великобритания - 33 692; Италия - 31 368; Испания - 27 321; Франция - 27 077.

На данный момент коронавирусная инфекция подтверждена у 4,405 млн людей по всему миру. Больше всего зараженных COVID-19 зарегистрировано в следующих странах:

США - 1 400 500; Россия - 252 245; Великобритания - 234 431; Испания - 229 540; Италия - 223 096.

Напомним, что в Украине по состоянию на 14 мая зафиксировали 16 847 случаев коронавирусной болезни. Из них 456 летальных случаев, 4 143 людей выздоровели.