По состоянию на 14 мая в Украине зафиксировали 16 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В Украине за сутки +422 заболевших, +17 умерших и +427выздоровевших.

Всего зарегистрировано 456 летальных случаев, 4 143 выздоровели.

Ранее "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин. А Ляшко заявил о том, что Украина избежала пика коронавируса.